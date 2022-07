Ultim’ora – Il giocatore è arrivato a Casa Milan: c’è l’accordo!

Adesso ci siamo. Junior Messias diventerà ufficialmente un giocatore del Milan. La società rossonera ha trovato l’accordo con il Crotone per il riscatto del brasiliano.

Maldini e Massara non hanno mai avuto particolari dubbi sulla volontà di trattenere l’esterno in rossonero. Arrivato a Milano un anno fa nello scetticismo generale, ha saputo ritagliarsi il suo spazio a suon di ottime prestazioni, e anche gol importanti.

Messias Milan riscatto

Dopo la retrocessione del Crotone in Serie C, la dirigenza rossonera ha continuato a lavorare per cercare di abbassare la cifra del riscatto, inizialmente fissata a 5,4 milioni di euro. Alla fine l’accordo è stato trovato sulla base di 4,5 milioni di euro più bonus.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Messias è arrivato pochi minuti fa a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà ai campioni d’Italia a titolo definitivo. Possibile annuncio ufficiale già in serata oppure nella giornata di domani. La favola continua: Junior Messias sarà presto rossonero, questa volta non soltanto di passaggio.