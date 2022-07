Milan, Asensio ha deciso: dove giocherà la prossima stagione!

Arrivano novità dalla Spagna riguardo il futuro di Marco Asensio. Il fantasista spagnolo, da tempo nel mirino del Milan per rinforzare la trequarti in vista della prossima stagione, sembra aver definito dove giocherà la prossima stagione.

Asensio Milan Futuro

Stando a quanto riportato da As infatti, Asensio rimarrà al Real Madrid anche il prossimo anno, rispettando fino in fondo il contratto che lo lega ai blancos. Nonostante l’interesse di tanti club esteri e il poco spazio trovato nelle ultime stagioni, il mancato arrivo di Kylian Mbappè e le contemporanee partenze di Isco, Bale e Jovic hanno riaperto la strada all’ex Maiorca. L’obiettivo principale del giocatore è quello di arrivare il più in forma possibile al Mondiale in Qatar.

Il discorso sul suo futuro tornerà in auge alla fine della prossima stagione, quando l’undici madrileno dovrà decidere se rinnovare il proprio contratto o lasciare Madrid a parametro zero. Decisivo ovviamente sarà il corso di questa stagione. Nel frattempo però, Maldini dovrà virare su altri obiettivi.