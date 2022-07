Di Marzio sicuro: “Il Milan punta sul difensore del Manchester United”

Il Milan non sta a guardare e vuole, nel più breve tempo possibile, regalare a Pioli i rinforzi giusti per confermare il titolo di Campione d’Italia. Gli obiettivi principali sono l’acquisto di un difensore centrale che sostituisca Romagnoli, di un centrocampista (il primo obiettivo è Renato Sanches) e di un trequartista che dia maggiore qualità nella zona centrale del campo.

Milan Bailly Manchester United

Per quanto riguarda il reparto arretrato, in pole position sembra esserci Tanganga: il difensore del Tottenham piace tanto a Maldini e soci, che per questo motivo hanno già incontrato il Ds Fabio Paratici. Nel frattempo però il Diavolo cerca alternative, e una di queste risponde al nome di Eric Bailly, difensore centrale del Manchester United e vecchio pallino rossonero.

La notizia viene da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, secondo cui il difensore ivoriano sarebbe uno degli obiettivi principali dei rossoneri. Bailly, 28 anni, dopo un avvio di carriera promettente si è arenato da un punto di vista calcistico: nelle ultime cinque stagioni soltanto una volta ha superato le 20 presenze stagionali con la maglia dello United.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI