Kessie ha già dimenticato il Milan: lo ha detto sul Barcellona!

Franck Kessie ha recentemente lasciato il Milan dopo 5 anni in maglia rossonera. L’ivoriano si è trasferito a parametro zero al Barcellona. Sul sito ufficiale dei blaugrana, il centrocampista ex Milan ha rilasciato importanti dichiarazioni.

Sulle prime impressioni: “Tutto sta andando molto bene, mi hanno accolto tutti bene e sono diventati subito una seconda famiglia. Finora tutto sta andando alla grande, con lo staff, con i compagni”.

Kessie Milan Barcellona

Sul Barcellona: “Questo club è fatto per vincere, quando ti arriva la chiamata non puoi esitare. Dal Barça ci si aspetta sempre il meglio, è il club più bello del mondo. Sono arrivati ​​nuovi giocatori e faremo il massimo”.

“Sorpreso? Non direi, tutti conoscono l’idea del Barça, il modo in cui gioca. È una grande squadra, un sogno. Ha un’identità che non cambia, è sempre la stessa: tenere la palla, usare la tecnica”.

Insomma, il centrocampista ivoriano ha fatto capire di aver già voltato pagina e che il Milan è rimasto un ricordo.

Vittorio Assenza