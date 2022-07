Scommessa Pioli: “Sarà la sorpresa del Milan!”

Ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli. L’allenatore del Milan è intervenuto ai microfoni dei principali giornali sportivi per inaugurare il ritiro estivo dei rossoneri. La squadra, reduce dalla vittoria dello scudetto davanti ai cugini e rivali dell’Inter, avrà il non facile compito di confermarsi in Serie A e di provare a tornare ad alti livelli in Champions League.

Bennacer Pioli Milan

Tra le tante domande affrontate dal tecnico del Diavolo anche quella legata a possibili giocatori crack in vista della prossima stagione. A questo particolare quesito Pioli si è sbilanciato, indicando in Ismael Bennacer la possibile grande sorpresa del prossimo campionato:“Secondo me Bennacer può essere la vera sorpresa, mi aspetto tanto da lui”.

Il mediano algerino, reduce da un’annata chiusa con 31 presenze e due reti (tra cui quella pesantissima da tre punti sul campo del Cagliari), si prepara a vivere la sua quarta stagione in maglia Milan. Arrivato dall’Empoli nel 2019, il giocatore ha vissuto una parabola ascendente e ha ancora grandi margini di miglioramento, dati gli appena 25 anni. Da vedere ora se mister Pioli ci avrà visto lungo.