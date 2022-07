Milan, il centrocampista ha detto sì: dalla Premier League!

Non solo un trequartista, il Milan è alla ricerca di un rinforzo anche per il suo centrocampo. Dopo l’addio di Kessie, passato al Barcellona a parametro zero, infatti, è d’obbligo trovare un sostituto di livello.

Renato Sanches rimane la prima scelta, ma su di lui è forte anche l’interesse del Psg, e il giocatore preferirebbe giocare a Parigi. Per questa ragione, Maldini e Massara sono pronti a cambiare obiettivo.

Tra le varie piste sondate dai rossoneri, negli ultimi giorni sta prendendo sempre più piede il nome di Carney Chukwuemeka, gioiello classe 2003 dell’Aston Villa.

Milan Chukwuemeka Mercato

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe già mosso un passo importante, ottenendo il gradimento del giocatore e un primo sì.

La concorrenza, però, non manca. Il giovane piace anche a Barcellona e Psg. La valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma vista l’imminente scadenza nel 2023 c’è fiducia che si possa strappare anche a cifre inferiori.

Se la trattativa per Renato Sanches dovesse saltare, Maldini potrebbe presentare presto una prima offerta.

Thomas Raiteri