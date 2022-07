Milan, il giornalista si sbilancia: “Milan e Club Brugge non parleranno solo di De Ketelaere”

Per Charles De Ketelaere al Milan filtra cauto ottimismo. L’asse Milan-Club Brugge continua a riscaldarsi ininterrottamente. Paolo Maldini e Ricky Massara parleranno oggi con il club belga, sperando di chiudere definitivamente la trattativa.

Non è una novità che il trequartista belga non sia l’unico giocatore dei Bruges che interessa ai rossoneri. Mentre sullo sfondo resta Noa Lang, che continua a dare spettacolo in Belgio, è spuntato un nuovo nome.

Mbamba Brugge Milan

Carlo Pellegatti, noto giornalista dal cuore rossonero, sul suo canale YouTube ha spiegato che Milan e Club Brugge non parleranno solo di De Ketelaere:

“Dal Belgio mi è arrivata questa indiscrezione da verificare, ma che ci potrebbe stare: i due club parleranno anche di Noah Mbamba, centrocampista classe 2005 di origine congolese. Un giocatore che ha già debuttato in prima squadra e anche in Champions League. Il Milan potrebbe prenderlo e lasciarlo al Bruges in prestito o girarlo in prestito a qualche altra squadra. E’ un profilo che piace molto in via Aldo Rossi“

Vittorio Assenza