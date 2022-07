Milan, confronto tra la dirigenza e Ziyech: cosa si sono detti

Nonostante la vittoria dello scorso campionato, il calciomercato del Milan in queste prime settimane stenta a decollare.

A tenere banco è sicuramente la telenovela De Ketelaere, con il continuo braccio di ferro tra la dirigenza rossonera e quella del Club Brugge, per il giovane talento classe 2001, che va avanti da diversi giorni.

Il nome del gioiellino belga, però, non è di certo l’unico sul taccuino di Paolo Maldini e Frederic Massara. Tra i tanti profili valutati per rinforzare la trequarti, infatti, uno dei principali è senza dubbio quello di Hakim Ziyech.

Confronto, Milan, Ziyech

Il trequartista marocchino è in totale rottura con il Chelsea, e la sua avventura a Londra è da considerarsi conclusa. Il suo approdo in rossonero è tutt’altro che scontato, anche perché il preferito per quella zona di campo resta il calciatore del Club Brugge. Non è da escludere, però, anche un eventuale doppio colpo.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, lo scorso venerdì ci sarebbe stato un confronto tra il Milan ed il calciatore dei blues, in cui i dirigenti del Diavolo avrebbero ribadito la volontà di fare un nuovo tentativo con il club londinese per provare a chiudere l’operazione.