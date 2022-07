L’allenatore del Club Brugge esce allo scoperto: ha fatto una richiesta a De Keteleare

La pista che porterebbe Charles De Ketelaere al Milan, sembrava essersi riscaldata parecchio nelle ultime ore. Il trequartista del Club Brugge è l’obiettivo numero uno della coppia Maldini-Massara.

Il belga potrebbe essere un vero e proprio jolly nello scacchiere di mister Pioli, considerando che può ricoprire tutti e tre i ruoli alle spalle della prima punta. Il giocatore ha voglia di Milan, ma il club nerazzurro ha fissato un prezzo abbastanza alto, circa 35 milioni, che i rossoneri vorrebbero abbassare utilizzando due contropartite tecniche: Andreas Jungdal e Emil Roback.

De Ketelaere Milan

Carl Hoefkens, allenatore del Club Brugge, non si è trattenuto ai microfoni di Nieuwsblad.be, parlando della situazione del classe 2001.

“Dico sempre a Charles che vorrei che lui restasse. Cerco di parlare con lui e Noa (Lang, ndr) in modo disinvolto, voglio sapere cosa stia succedendo nelle loro teste. Ma a mio avviso sono in una posizione di lusso. Sono entrambi incredibilmente amati e molto apprezzati qui. Come club lavoreremo a un trasferimento al momento giusto, ma fino ad allora devono solo prepararsi al meglio. Per noi o per la loro nuova squadra”, ha dichiarato il tecnico del club belga.

Vittorio Assenza