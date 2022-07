Calciomercato Milan, Pioli chiama l’obiettivo di mercato: la situazione

Non è una novità che il Milan stia cercando un nuovo trequartista. Se, da una parte, l’intera tifoseria sogna l’arrivo di Paulo Dybala, la dirigenza rossonera vuole puntare sul giovane Charles De Ketelaere del Club Brugge.

Il trequartista classe 2001 è quel profilo che metterebbe d’accordo tutti. Difatti, è un pallino di società, dirigenza e allenatore. Proprio fra Stefano Pioli e De Ketelaere, in questi giorni ci sarebbe stata una telefonata. A riferirlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

De Ketelaere Milan Bruges

Il Milan ha le idee chiare: il belga è l’identikit ideale per la trequarti. I rossoneri hanno avanzato la prima proposta ufficiale al Bruges: un’offerta da 20 milioni di euro più bonus. Una cifra ben lontana dai 35 milioni richiesti dal club belga, ma un primo passo nella trattativa, con la distanza tra domanda e offerta che potrebbe rapidamente abbassarsi.

Nei prossimi 10-15 giorni sono attesi sviluppi importanti. Ad oggi, sappiamo che il Bruges non ha bisogno di cederlo, bensì vorrebbe tenerlo per un’altra stagione. L’accordo per l’ingaggio di De Ketelaere, invece, è una questione più semplice, dato che si potrebbe trovare un punto d’incontro sulla cifra di 2 milioni di euro netti a stagione.

Vittorio Assenza