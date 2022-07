Sei qui: Home » Copertina » Il Milan insiste per De Ketelaere: decisione a sorpresa del Brugge!

La trattativa più calda in casa Milan è indubbiamente quella legata a Charles De Ketelaere, talento indiscutibile del Club Brugge, a cui Maldini vuole affidare le chiavi della trequarti rossonera.

La trattativa con il giocatore procede spedita, il problema è la richiesta del club belga, che non ha la minima intenzione di fare sconti, anzi, continua a giocare al rialzo con la dirigenza rossonera.

De Ketelaere Milan Calciomercato

In settimana Maldini e Massara hanno provato l’affondo decisivo, portando in Belgio un’offerta da 33 milioni di euro per CDK, offerta che il Brugge sta valutando.

L’ultimo indizio, però, fa sorridere i tifosi rossoneri. Il Club Brugge ha infatti diramato le convocazioni per la prima giornata di campionato, contro i rivali del Genk.

Tra i nomi, a sorpresa, non compare il talento classe 2001. Notizia di grande importanza, che conferma la volontà del Brugge di cederlo, e una possibile imminente cessione, magari proprio al Milan.

Maldini e tutti i tifosi rossoneri sono in attesa di una risposta che potrebbe arrivare proprio nelle prossime ore.