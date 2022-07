Milan, è la giornata di De Ketelaere: il piano di Maldini e Massara

È la giornata decisiva, quella della verità. Oggi si determina il futuro di De Ketelaere e del mercato del Milan.

Il belga, ormai è risaputo, è il pupillo dei rossoneri, che da subito lo hanno etichettato come obiettivo numero uno di questa sessione di calciomercato. Per lui, Maldini e Massara sono disposti a tutto, o quasi. E così, dopo l’offerta di 28 milioni di euro più bonus per arrivare a 32 milioni, il duo sta per volare verso Bruges, per capire una volta per tutte se questo matrimonio s’ha da fare.

Milan De Ketelaere Club Brugge

Questo pomeriggio infatti, come riportato da Nicolò Schira, M&M incontreranno la dirigenza neroblu, con l’intenzione di chiudere (finalmente) la trattativa e portare DK a Milano.

Un’ultima accelerata definitiva, dunque. L’accordo con il giocatore c’è già da tempo, per il classe 2001 è pronto un contratto da cinque anni a 2.5 milioni a stagione. La volontà del giovane è quella di vestire la maglia del Diavolo, ed è il motivo per cui il Leeds ha allentato la presa nelle scorse settimane.

Non resta che mettersi d’accordo, quindi, anche con il Brugge, che di milioni complessivi ne chiede 35: la distanza è minima, l’incontro di oggi serve proprio a colmarla.

E se il muro della squadra belga non dovesse cedere, i piani di Maldini e Massara cambieranno. Forse per tornare su Ziyech, si parla anche di Zaniolo, mentre il nuovo nome è quello di Cody Gakpo del Psv.

Thomas Raiteri