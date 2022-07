Mossa del Milan, si avvicina De Ketelaere: succederà nelle prossime ore

Charles De Ketelaere, trequartista ventunenne del Bruges, da mesi è finito nel mirino dei rossoneri che cercano un profilo giovane e di qualità da inserire in quella posizione.

L’attaccante belga piace al Milan per la sua duttilità tattica, infatti può giocare sia come prima punta sia come ala destra, avendo però nella trequarti il suo ruolo naturale.

Fisico imponente (192 cm), piede mancino ha grandi capacità di inserimento e dribbling, ma è altrettanto abile in fase di impostazione, è dotato di un piede educato che gli consente un notevole tiro dalla distanza, ma anche la possibilità di effettuare ottimi passaggi in profondità.

Milan De Ketelaere

Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano nel suo account Twitter il Milan starebbe facendo sul serio per portare in rossonero Charles De Ketelaere.

Procedono, in maniera spedita, le discussioni tra i due club e il giocatore, che avrebbe messo come priorità il club italiano, a discapito delle pretendenti inglesi, il giocatore vuole solo i rossoneri.

Sono previsti nuovi contatti nei prossimi giorni secondo il giornalista tra Milan e Club Bruges che conferma anche Hakim Ziyech tra i principali obiettivi del club di via Aldo Rossi.