Milan-Dybala, non è più solo un sogno: si può ad una condizione!

Il calciomercato rossonero, dopo i rinnovi di Maldini e Massara, sta entrando pienamente nel vivo. Il Milan, infatti, deve fare una cosa molto complicata: difendere il titolo di campione d’Italia. Vincere dopo che si è già vinto, è la cosa più difficile. Per questo, Pioli e la dirigenza vogliono alzare quanto più possibile il valore e la qualità della rosa. Sulla trequarti, infatti, serve più di un colpo e oltre a Ziyech c’è il nome caldo di Paulo Dybala.

Milan Dybala calciomercato

Come riporta il Corriere della Sera, infatti, la Joya è diventata un obiettivo del Milan dato che la chiusura con l’Inter non sembra esserci ancora. La destinazione rossonera non gli dispiacerebbe ma ci sarebbe da mettersi d’accordo per l’ingaggio.

L’Inter offre 5 milioni di euro più eventuali bonus che è la cifra a cui arriverebbe il Milan. Il giocatore, ad oggi, non sembrerebbe volersi accontentare dunque bisognerà capire cosa vorrà fare e soprattutto se troverà un club disposto a dargli le cifre che chiede.