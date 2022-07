Calciomercato Milan, rivelazione a sorpresa in diretta su Dybala!

Intervenuto a Sky Sport 24, Luca Marchetti ha parlato sella situazione di mercato in casa Milan:

“Il Milan ha necessità di andarsi a rinforzare in alcune zone del campo molto specifiche, fondamentalmente le tre classiche: difesa, centrocampo e attacco. In questo momento il Milan si sta concentrando di più sulla linea della trequarti. Sono diversi i nomi che abbiamo fatto, sul quale il Milan sta lavorando, su alcuni in maniera più proficua e intensa“

Ziyech Milan Chelsea

Tra questi, i rossoneri insistono per Hakim Ziyech del Chelsea: “Sicuramente Ziyech è al centro dei pensieri del Milan. Il giocatore non è invece al centro dei progetti del Chelsea, e questo chiaramente è un vantaggio in questo mercato, dove il Chelsea sta cercando di sistemare quei giocatori che non sono andati d’accordo con Tuchel. È un vantaggio che il Milan vuole sfruttare. Se dovesse arrivare a titolo definitivo allora si potrebbe sfruttare il decreto crescita, qualora ci fosse un prestito allora no ma ci potrebbe essere una partecipazione del Chelsea al pagamento dello stipendio. È una situazione che il Milan sta monitorando con grandissima attenzione, così come monitora con grande attenzione quella di De Ketelaere, che gioca nel Bruges e su cui ci sono interessamenti dalla Premier”

Per quanto riguarda invece la posizione dei rossoneri su Dybala, Marchetti ha aggiunto: “Il Milan con Dybala non ci ha mai parlato, perché sa che le richieste dell’argentino in questo momento sono troppo alte. Se dovesse abbassare le richieste potrebbe aprirsi certamente un mercato interessante per Dybala, con il Milan che potrebbe essere in pole position“.