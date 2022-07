Milan, spunta l’alternativa a De Ketelaere: concorrenza della Roma

In quella che sembra essere la settimana decisiva per il futuro di Charles De Ketelaere al Milan, è spuntato a sorpresa un nuovo possibile nome per l’attacco rossonero. Come riportato da Goal.com, infatti, nelle ultime settimane Maldini e Massara avrebbero sondato il terreno anche per Nabil Fekir, del Betis.

Fekir, giocatore franco-algerino classe 1993, piace molto alla dirigenza rossonera e non solo. Su di lui, ci sarebbe anche la Roma. I giallorossi, al momento, rimangono i più interessati, con José Mourinho che avrebbe addirittura contattato in prima persona l’entourage del calciatore.

Fekir Milan Roma

Il problema rimane però il costo del cartellino. Il club andaluso ha fissato il prezzo di 35 milioni. Troppi per la Roma, uguale per il Milan che non è disposto a spendere cifre del genere. Soprattutto considerando che il 18 luglio, Fekir compierà 29 anni.

La richiesta così alta degli spagnoli è dettata dal fatto che il 20% della somma incassata andrebbe al Lione, ex squadra di Fekir, e un ulteriore 10% andrebbe proprio allo stesso calciatore. Questi sono gli accordi.

Nell’ultima stagione, il trequartista ha siglato 6 goal e 8 assist. E chissà se, in caso dovessero saltare gli acquisti di De Ketelaere e Ziyech, il Milan non possa davvero farci un pensiero più concreto.

Thomas Raiteri