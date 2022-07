Milan, svelato il futuro di Bakayoko: la decisione

Il Milan avrebbe deciso quello che sarà il futuro di Tiemouè Bakayoko. Il centrocampista sarebbe legato ai rossoneri per un altra stagione al termine della quale dovrebbe fare ritorno al Chelsea. Il club meneghino però vorrebbe interrompere anzitempo il prestito del classe 1994 con la società londinese.

Il francese non rientrerebbe nei piani tecnico tattici di mister Stefano Pioli. L’allenatore parmense, nel corso dell’ultimo campionato, ha chiamato in causa il giocatore solamente in 18 occasioni tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Nell’ordine gerarchico della linea mediana, Bennacer, Kessié e Tonali lo hanno sempre preceduto.

Tiemouè Bakayoko Calciomercato

La seconda esperienza del 27enne al Milan non è andata come previsto ed ora il suo rapporto con il club potrebbe chiudersi con un anno di anticipo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Marsiglia sarebbe interessato al suo acquisto.

Per Bakayoko si tratterebbe di un ritorno in Francia dopo le esperienze vissute con il Monaco (dal 2014 al 2017 e nel 2019/2020) e con il Rennes (stagione 2013/2014).