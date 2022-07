Sei qui: Home » News » Nuovo nome per la trequarti del Milan: Maldini guarda in Olanda

Paolo Maldini e Frederic Massara sono partiti stamattina dall’aeroporto di Linate per la missione in Belgio, con l’obiettivo di portare Charles De Ketelaere al Milan. L’idea è quella che i dirigenti rossoneri diano un ultimatum al Club Brugge con un’offerta da circa 33-34 milioni di euro e, se il club belga dovesse rifiutare, il Milan virerà su altri obiettivi.

Nonostante il nome in cima alla lista di Maldini e Massara, qualora saltasse l’affare De Ketelaere, sia Hakim Ziyech, non sarà per niente facile trovare un accordo con il Chelsea, che sembrerebbe non essere disposto a cederlo in prestito con diritto di riscatto. Il Milan, nel frattempo, monitora altri profili.

Gakpo Milan PSV

Uno dei papabili identikit perfetti per la trequarti del Milan sarebbe quello di Cody Gakpo, militante nel Psv Eindhoven. A riportarlo è Tuttosport, che spiega che l’esterno olandese potrebbe essere un’idea per i rossoneri.

Gakpo, classe 1999, può svariare su tutta la trequarti. Un vero e proprio jolly, che nello scacchiere di Stefano Pioli potrebbe essere utilizzato sia al centro che al posto di Saelemaekers e Messias, sulla destra. Quest’anno, l’esterno olandese ha messo a segno 21 gol e ha fornito 15 assist in 46 presenze totali.

Vittorio Assenza