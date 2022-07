Milan, i convocati per il ritiro: l’elenco completo!

Ci siamo, il Milan è pronto ad immergersi nella nuova stagione e lo farà da detentrice del tricolore.

Dopo la spettacolare cavalcata dell’anno scorso, i rossoneri sperano di dare continuità a quanto fatto di buono.

Per farlo c’è bisogno della consapevolezza di essere un gruppo forte, di blindare i pilastri della squadra e cercare di rafforzare la rosa con qualche altro acquisto.

Oggi, dunque, ci sarà il raduno a Milanello e il club, stando a quanto appreso su TuttoMercatoWeb, ha diramato la lista dei convocati per il ritiro.

Non ci saranno i nazionali, arriveranno fra dieci giorni, e non ci sarà neanche il nuovo acquisto Divock Origi, ma ci sarà Simon Kjaer che vorrà recuperare tutto il tempo perso per via del grave infortunio della passata stagione.

Getty Image, Ciprian Tatarusanu, Davide Calabria, Simon Kjaer

La lista

PORTIERI: Jungdal, Tatarusanu, Mirante.

DIFENSORI: Coubis, Bartesaghi, Gabbia, Incorvaia, Michelis, Nsiala, Stanga, Kjaer, Caldara.

CENTROCAMPISTI: Pobega, Brescianini, Adli, Eletu, Bakayoko, Gala.

ATTACCANTI: Castillejo, Diaz, El Hilali, Maldini, Rebic, Roback, Traorè.