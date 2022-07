De Ketelaere-Milan, incontro terminato a Lugano: le ultime sulla trattativa

Maldini e Massara continuano le manovre di mercato per puntellare la rosa in vista dell’esordio del Milan di Pioli in campionato del 13 agosto contro l’Udinese.

Le priorità del club sono ben chiare: un rinforzo per ogni reparto – difensore centrale, mediano e trequartista – che mantenga la linea verde prevista anche dalla nuova proprietà.

Se per difesa e centrocampo, però, i nomi sono tanti e ancora non è stata presa una decisione definitiva, per la trequarti il nome è soltanto uno da diverse settimane.

Stiamo parlando di Charles De Ketelaere, giovane talento belga in forza al Club Brugge che può spaziare su tutto il fronte offensivo alle spalle di uno tra Giroud ed Origi.

Milan De Ketelaere Club Brugge

La trattativa per il suo trasferimento è ben impostata da un paio di settimane, nei prossimi giorni si attende la fumata bianca finale tra i due club.

Nel frattempo, in questi giorni stanno andando in scena diversi incontri tra le parti: uno di questi è appena terminato a Lugano con la proprietà belga che ha rispedito al mittente l’ultima offerta rossonera.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, non è stata trovata nessuna intesa sulle cifre dell’affare ma continua a filtrare ottimismo per i prossimi incontri.

Il Milan è ormai convinto della sua scelta e non vuole effettuare passi falsi, le parti si riaggiorneranno.