Milan, il Barcellona pronto ad annunciare Kessiè: svelato lo stipendio

Franck Kessiè sta per essere annunciato come nuovo giocatore del Barcellona. L’ivoriano, appena liberatosi a parametro zero dal Milan, ha firmato nei giorni scorsi il suo nuovo contratto con il club catalano e nella giornata di mercoledì verrà presentato ufficialmente. Il presidente aveva annunciato già diversi mesi fa che non avrebbe rinnovato il suo contratto con i rossoneri e che sarebbe passato al Barça.

Kessiè Milan Stipendio

Stando a quanto riportato da El Mundo Deportivo, l’ex Atalanta guadagnerà 6.5 milioni di euro a stagione per quattro anni, la stessa cifra propostagli dal Milan durante le trattative per il rinnovo di contratto. Erano otto invece i milioni che il suo agente chiedeva perché il giocatore non lasciasse la Lombardia.

Dopo cinque anni, 174 presenze e 35 gol, Kessiè è pronto ad iniziare una nuova avventura. Il centrocampista ivoriano prenderà il posto dell’ormai non più giovanissimo Sergio Busquets, agli ultimi anni di carriera ad alti livelli. Per lui il non facile compito di rilanciare gli spagnoli a livello locale ed europeo, dopo una stagione molto travagliata.