Milan, ufficiale Kessie al Barcellona: clausola da urlo!

Ora è ufficiale: Franck Kessie è un nuovo giocatore del Barcellona. Per problemi economici, probabilmente, i catalani avevano rimandato l’annuncio del centrocampista ivoriano ma ora ci siamo. L’ex rossonero lascia il Milan dopo diversi anni ma lo fa con la vittoria dello scudetto. Questo il comunicato del Barcellona.

“FC Barcelona e Franck Yannick Kessie hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore al Barça dopo la scadenza del suo contratto con l’AC Milan. Il giocatore firmerà un contratto fino al 30 giugno 2026 e la sua clausola di buy out sarà fissata a 500 milioni di euro. Mercoledì 6 luglio si svolgerà la presentazione di Franck Yannick Kessie come nuovo giocatore del Barça”.

Clausola da urlo per l’ivoriano e contratto fino al 2026. Il 6 luglio ci sarà la presentazione ufficiale al Camp Nou. Xavi ha dunque il suo nuovo centrocampista. Ora ci sarà da capire il futuro di Frankie De Jong dato che lì in mezzo iniziano ad essere in tanti: Busquets, Pedri, Gavi, Kessie e De Jong.