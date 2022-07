Calciomercato Milan, una big inglese piomba su Leao: la mossa dei rossoneri

Nella giornata di ieri è arrivata una bomba di mercato che ha fatto spaventare tutti i tifosi milanisti. Il Chelsea avrebbe messo nel mirino Rafael Leao.

Non solo Koulibaly, quindi. Gli inglesi vorrebbero strappare un altro pezzo pregiato alla Serie A. I Blues, infatti, dopo i “guai” passati con Roman Abramovich, sono ora proprietà di Todd Boehly – altro magnate, ma questa volta americano – che vorrebbe costruire una nuova squadra da sogno.

Leao Milan Chelsea

Inizialmente, il piano del Chelsea era un altro. L’idea era di prendere Raphinha del Leeds, obiettivo sfumato nelle ultime ore causa inserimento del Barcellona, pronto a pagarlo ben 65 milioni di sterline. E allora, ecco che spunta il portoghese.

I rossoneri, però, al momento non sono interessati a vendere il proprio gioiello, reputato incedibile a seguito delle incredibili prestazioni valse la volata finale per lo Scudetto. Il Milan è dunque pronto a blindare Leao con un nuovo rinnovo, il problema tuttavia rimane il rapporto non idilliaco con Mendes – agente del giocatore.

Quello che è certo, come riportato dal Corriere dello Sport, è che per assicurarsi l’esterno rossonero serviranno almeno 150 milioni di euro, cifra della clausola inserita.

Thomas Raiteri