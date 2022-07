Lanciata la nuova prima maglia del Milan: tutti i dettagli

Poco fa è stata lanciata la nuova prima maglia del Milan. Molto attesa dai tifosi, soprattutto a causa dello Scudetto in mezzo al petto, la nuova divisa sarà disponibile in pre-order fino al 4 luglio. Non è ancora stata svelata, ma la voglia di vedere il tricolore farà sicuramente acquistare la maglia anche “a scatola chiusa”.

Il club l’ha annunciato sul proprio sito ufficiale, i primi 500 che la preordineranno potranno ricevere anche un’ulteriore sorpresa.

Zlatan Ibrahimovic e Paolo Maldini (Photo via Getty Images)

Questa la descrizione della maglia, sul sito dello store ufficiale:

“Non c’è nulla di immediato in questo classico. Fondato nel 1899, l’AC Milan ha spinto il gioco in avanti da allora.

Tracciando sentieri. Bruciando in modo brillante. Spingendo per qualcosa di più grande, sempre. Nel 2022/23, quando PUMA ha deciso di introdurre questi valori alla nuova generazione di rossoneri, abbiamo fatto la cosa più intelligente che potessimo fare: lasciare che fosse la potenza a parlare. Il risultato è una maglia home che guarda al futuro ed è eterna, proprio come il club che rappresenta.

Un’interpretazione progressista dell’iconica identità del Milan, che ci porta dove tutto è iniziato. Avanti così, rossoneri”.