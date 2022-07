Marsiglia-Milan, risposta incredibile dei tifosi: succederà stasera

Il Milan è pronto ad affrontare il Marsiglia: meno di due ore al fischio d’inizio di un match che proietterà i rossoneri ad un passo dalla nuova stagione. Prima dell’esordio stagionale in Serie A, previsto per il 13 agosto contro l’Udinese, i rossoneri dovranno affrontare – oltre ai francesi – soltanto il Vicenza (6 agosto). Tornando alla sfida con il Marsiglia in programma per le ore 18, a far impressione è il dato riguardante gli spettatori: saranno circa 60 mila le persone che accorreranno allo stadio Velodrome per seguire una partita che assomiglia più ad una sfida di Champions che ad un’amichevole.

Milan Marsiglia spettatori

Per il Milan un test importante dopo la vittoria contro il Wolfsberger, probabilmente il più difficile ed iconico di questo precampionato. Pioli, per l’occasione, metterà in campo il miglior undici possibile: non farà parte dell’undici titolare Rafael Leao, che causa un affaticamento muscolare entrerà a gara in corso. Per il ruolo di trequartista ballottaggio tra Brahim Diaz ed il nuovo arrivato Adli.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI