Appena tornato al Milan, è sul mercato: lo vuole la Cremonese!

Non solo mercato in entrata per il Milan, che si muove tanto anche in uscita, per cercare nuove sistemazioni per i componenti della rosa considerati fuori dal progetto tecnico della squadra.

Tra questi figura anche Frank Tsadjout, attaccante classe 1999 di proprietà dei rossoneri.

LO VUOLE LA CREMONESE

Nelle ultime ore, a tal proposito, si è parlato molto dell’interesse della Cremonese nei confronti del giocatore, perché la dirigenza, come riporta Gianluca Di Marzio, vorrebbe regalare rinforzi al tecnico Alvini in vista della prossima stagione, quando la squadra dovrà competere con i club di Serie A.

Tsadjout Milan Calciomercato

OCCHIO ALL’ASCOLI

Sull’attaccante del Milan, tuttavia, pare non ci siano solo gli occhi vigili della Cremonese.

Come riferisce l’esperto di mercato sul proprio sito, anche l’Ascoli starebbe valutando con attenzione il profilo del giocatore.

Proprio all’Ascoli, inoltre, Tsadjout ha disputato metà della scorsa stagione, giocando 16 partite e mettendo a segno 4 gol, quindi la volontà dei marchigiani sarebbe quella di acquistarlo a titolo definitivo stavolta.

L’unico intoppo, in questo caso, potrebbe dipendere dal tipo di competizione disputata, perché l’attaccante preferirebbe giocare in Serie A il prossimo anno.

Gabriella Ricci