Milan, non solo mercato: si lavora per quattro rinnovi!

Sono settimane calde per il Milan. E i tifosi rossoneri attendono con fervore che Maldini e Massara riescano a piazzare dei nuovi colpi sul mercato, dopo l’arrivo a parametro zero di Divock Origi. A Casa Milan, però, non si pensa solo agli acquisti.

Nei piani della dirigenza, infatti, compaiono anche molti rinnovi ed estensioni di contratto. Come riportato da Nicolò Schira, al momento sul tavolo ci sono quattro nomi: quelli di Pierre Kalulu, Fikayo Tomori, Ismael Bennacer e Tommaso Pobega.

Milan Kalulu Rinnovo

Il Milan lo sa: le fantastiche prestazioni che hanno portato alla conquista del Diciannovesimo Scudetto vanno premiate. Diversi giocatori sono cresciuti tantissimo nel corso dell’ultima stagione. Tra tutti, forse, spicca Kalulu. Il francese attualmente guadagna appena 400 mila euro e per lui sarebbe pronto un nuovo contratto a 2 milioni, fino al 2027.

Inoltre, è ormai d’obbligo evitare che altri giocatori finiscano svincolati dopo le pesanti perdite di Kessie, Romagnoli, Donnarumma e Calhanoglu. Le prossime settimane saranno decisive.

Thomas Raiteri