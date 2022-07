Sei qui: Home » Copertina » Milan, novità su Ibra in arrivo: succederà oggi

Milan, novità su Ibra e i tifosi aspettano con ansia.

Quando sei Zlatan Ibrahimovic i riflettori puntati addosso sono all’ordine del giorno e ogni piccolo gesto viene interpretato per ricavare qualcosa.

In questo caso le notizie in attesa riguardano il rinnovo di contratto dello svedese. L’importanza e la leadership del centravanti sono parse chiarissime in occasione della festa scudetto. Nonostante un campionato frenato dai continui infortuni fisici è stato lui il protagonista. Lui ad aizzare la folla. Lui a parlare ai compagni e ringraziarli uno ad uno.

Ibrahimovic-Milan

Le due parti sembrano vicine, a svelarlo è La Gazzetta dello Sport, il futuro del calciatore sembra essere destinato ad essere ancora a tinte rossonere. Società e giocatore sembrano viaggiare di pari passo e l’accordo non sembra essere difficile da trovare.

In attesa della firma l’attaccante si è spostato sul lago di Garda dove ha già iniziato ad allenarsi individualmente per ritrovare la forma fisica persa durante l’ultimo campionato, altro indizio questo che testimonia la voglia di continuare dei Ibracadabra. Le prime novità potrebbero arrivare già nelle prossime ore.