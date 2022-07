Sei qui: Home » News » Il Milan accelera per l’obiettivo: è successo in giornata!

ll Milan sembrerebbe intenzionato a fare sul serio per Charles de Ketelaere. Gli agenti del fantasista belga avrebbero incontrato nella giornata di oggi gli agenti rossoneri proprio nel capoluogo lombardo. A riportare la notizia è stato Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter.

La dirigenza milanista avrebbe individuato nel classe 2001 l’uomo giusto per la linea di trequarti di Stefano Pioli. Proprio nella zona in cui il Milan sta per confermare a titolo definitivo Junior Messias, vuole chiudere un altro obiettivo.

Charles De Ketelaere Milan

La concorrenza per Charles de Ketelaere sembrerebbe ancora spietata, il Leeds infatti avrebbe offerto più 30 milioni di euro al Club Brugge. Da parte sua il Diavolo vorrebbe compiere l’accelerata decisiva per convincere sia la società belga che lo stesso calciatore.

A soli 21 anni può vantare una ricca esperienza in ambito europeo, con 16 apparizioni in Champions League. Nel complesso, con la maglia della compagine nerazzurra, ha già collezionato 120 presenze, nelle quali ha messo a segno 25 gol e 20 assist.