Milan, obiettivo Tanganga: doppia concorrenza inglese

Il Milan continua la ricerca del difensore centrale dopo essere sfumato il colpo Sven Botman andato al Newcastle. A proposito di Inghilterra, è proprio qui che la dirigenza rossonera starebbe cercando l’eventuale sostituto dell’olandese. Questa volta non a Londra come fatto con Tomori, ma a Tottenham.

Infatti, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Diavolo starebbe insistendo per Japhet Tanganga, difensore centrale degli Spurs di nazionale inglese. La formula preferita da Maldini e Massara è quella del prestito per assicurarsi le prestazioni del classe ’99, ma Brentford e Everton, anche loro interessate, potrebbe fare un’offerta più conveniente al club di Antonio Conte.

Tanganga

Di sicuro un colpo in difesa si farà, con i due dirigenti che si stanno occupando anche del reparto offensivo. Infatti si stanno trattando gli acquisti di Charlese De Ketelaere e Hakim Ziyech. Entrambi garantirebbero maggiore qualità lì davanti, ciò che è mancato nella stagione appena trascorsa, e sostituirebbero i partenti Maldini (andrà al Verona, ndr) e Castillejo (andrà al Valencia, ndr).