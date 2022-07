Sei qui: Home » News » Milan, cambia tutto in attacco: si studia il tridente dei sogni!

Se l’obiettivo principale del Milan per la prossima stagione, come confermato da Maldini e dalla dirigenza, rimane lo Scudetto e, dunque, la conquista della seconda stella, fare bene anche in Champions resta una priorità.

A differenza dello scorso anno, i gironi non bastano più e, ora, è fondamentale arrivare agli ottavi. Traguardo che, almeno sulla carta, non sembra impossibile considerato che i rossoneri saranno in prima fascia.

Per affermarsi anche in Europa, Pioli si è messo a studiare un tridente da sogno formato da Giroud, Leao e… Origi. Il belga, infatti, è stato già utilizzato sulla fascia anche da Klopp, durante i suoi anni a Liverpool.

Origi Milan Champions

La convivenza in campo tra il francese e il nuovo acquisto apporterebbe sicuramente una grande esperienza internazionale: i due hanno disputato molte gare in Champions e non solo, entrambi l’hanno anche vinta.

Un attacco così, tuttavia, comporta degli squilibri. Ed è qui che entrano in gioco i possibili acquisti dal mercato: Sanches e De Ketelaere. Due calciatori forti e di sostanza, in grado di recuperare tanti palloni insieme a Tonali, e sorreggere un attacco a tutta potenza.

Thomas Raiteri