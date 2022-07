UFFICIALE – Milan, depositato il contratto del primo acquisto estivo!

Finalmente è ufficiale: Divock Origi è un nuovo giocatore del Milan. Il contratto del belga è stato recentemente depositato in Lega, si aspetta come ultimo step il comunicato sul sito ufficiale dei rossoneri.

Il belga arriva a parametro zero dal Liverpool, squadra in cui militava da 8 anni. I Reds lo acquistarono nell’estate del 2014 per una cifra intorno ai 12.6 milioni di euro. 41 reti e 18 assist in 175 apparizioni totali, con la maglia del club inglese e ben 6.948 minuti giocati.

Origi Milan Ufficiale

Origi ha firmato fino al 2026, un contratto da 4 milioni di euro. L’attaccante, classe ’95 è pronto a mettersi a disposizione completa di mister Pioli entro una decina di giorni. L’ex Liverpool, infatti, aveva saltato la finale di Champions League per un infortunio muscolare. Il belga, infatti, si sta allenando a parte nel suo primo giorno a Milanello.

I tifosi rossoneri potranno sicuramente ricordare il gol subito proprio dall’attaccante belga, decisivo per la sconfitta del Milan che automaticamente li ha condannati all’ultimo posto nel girone.

Vittorio Assenza