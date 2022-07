Sei qui: Home » News » Milan, Pioli può sorridere: Maldini avvia i contatti per il rinnovo di un top player!

Dopo avere risolto le divergenze societarie con il rinnovo arrivato in ritardo, come affermato dallo stesso Maldini, adesso la dirigenza rossonera sta lavorando sia sul fronte mercato in entrata e uscita che sul fronte rinnovi.

Quest’ultimi, durante il passaggio di proprietà da Elliott a RedBird, erano stati messi in stand-by dagli stessi agenti dei calciatori che speravano di ottenere qualcosa in più a livello monetario con l’entrata nel club di Gerry Cardinale, sforando magari qualche parametro fissato dalla famiglia Singer.

Bennacer

Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, il Milan sarebbe pronto ad estendere il contratto di Ismael Bennacer. I contatti sono avanzati dallo scorso inverno, ma l’agente del giocatore è più alta: 3.2 milioni all’anno con la rimozione nel contratto della clausola da 50 milioni.

Situazione da tenere d’occhio anche quella di Rafael Leao, le cui richieste sono più alte anche per la grande stagione messa in atto che lo ha reso protagonista della vittoria dello scudetto del Diavolo.