Calciomercato Milan, non convocato per la tournée: obiettivo più vicino?

Maldini e Massara continuano la ricerca ad alcuni rinforzi in grado di migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli in vista della prossima stagione.

Visto il budget poco esoso e la necessità di puntellare più reparti, i dirigenti rossoneri potrebbero optare per una scelta più economica in difesa, nonostante l’assenza di alternative al trio Kalulu–Tomori–Kjaer.

Saltata da diversi giorni l’operazione Botman, il Milan sarebbe virato su più opzioni per non farsi cogliere impreparato: da Acerbi della Lazio fino a Raul Gustavo del Corinthians, passando per il sogno Gleison Bremer e l’alternativa low cost Abdou Diallo.

Proprio quest’ultimo – nel mirino della società da gennaio – potrebbe avvicinarsi sempre di più ai rossoneri negli ultimi giorni.

Secondo quanto riportato da Benjamin Quarez – giornalista di Le Parisien – il difensore non sarebbe partito per la tournée giapponese con il PSG, in accordo con il ds del club Luis Campos, per facilitare una sua eventuale cessione.

Il giocatore, più volte accostato al Milan, così facendo avrebbe più chance di vestire la maglia rossonera, e chissà che non sarà proprio lui il rinforzo ideale per la retroguardia del club campione d’Italia.