Calciomercato Milan, il PSG piomba su un altro obiettivo rossonero: la notizia!

Come raccontato molte volte nel corso di queste settimane, il Milan compirà importanti investimenti nella zona offensiva. Divock Origi non sarà l’unico acquisto in quel reparto, che puntano a rafforzare fortemente la trequarti per garantire più gol durante l’anno.

Tanti i nomi sondati in questi mesi, ma ancora poco di concreto. Sicuramente dopo l’ufficialità dei rinnovi dei dirigenti il Milan può affondare su quei colpi tenuti finora in stand-by. Il Corriere dello Sport oggi delinea la situazione legata a Nicolò Zaniolo: tante squadre alla finestra, con la Roma che osserva.

Zaniolo Milan PSG

La Juventus rimane fortemente interessata al talento italiano, anche se i bianconeri devono ancora risolvere la situazione Di Maria. In questo momento il Milan sembrerebbe abbastanza defilato, nonostante ci sia stato un incontro nei giorni scorsi tra Tiago Pinto e Ricky Massara. Il prezzo elevato del cartellino di Zaniolo fa pensare la dirigenza rossonera, al momento molto lontana da approfondire il discorso. In tutto ciò, ci sarebbe stato l’inserimento del PSG pronto a formulare a breve un’offerta al giocatore ed al club capitolino.