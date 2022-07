Calciomercato Milan, l’alternativa a Renato Sanches arriva dalla Serie A: il nome

Maldini continua a velocizzare le manovre di mercato in vista dell’inizio della prossima stagione previsto per il 13 di agosto, quando il Milan scenderà in campo per affrontare l’Udinese.

Nelle ultime ore ci sono stati scatti importanti per chiudere i colpi De Ketelaere e Tanganga, mentre la trattativa per Renato Sanches continua a rimanere in bilico dopo l’inserimento del PSG nell’affare.

Per questo motivo, la dirigenza rossonera non vorrebbe farsi cogliere impreparata e avrebbe già messo nel mirino diversi nomi che potrebbero arrivare nel caso in cui il centrocampista portoghese declinasse l’offerta rossonera.

Veretout Milan Roma

In cima alla lista continua ad esserci Douglas Luiz dell’Aston Villa, ma secondo quando riportato nelle ultime ore da Sportmediaset, anche Jordan Veretout potrebbe fare al caso di Stefano Pioli.

Al momento ancora non ci sono stati contatti concreti con la Roma, ma la sensazione è che il centrocampista francese sia tutt’altro che incedibile dopo l’ultima stagione trascorsa nella capitale.

Tuttavia, c’è da registrare un forte interesse dell’Olympique Marisglia nei suoi confronti, che certamente non renderà la vita più facile alla nuova proprietà rossonera.