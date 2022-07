Rinnovo Ibra, è ufficiale: il comunicato del Milan

Continuerà la storia d’amore tra il Milan e Ibrahimovic, infatti lo svedese ha firmato il rinnovo per un anno.

Il rinnovo era nell’aria da tempo e proprio oggi Maldini e Massara si sono recati da Zlatan sul Lago di Garda dove è arrivata la firma definitiva sul contratto e la conferma sui canali ufficiali del Milan che hanno reso pubblica la notizia con un comunicato:

“AC Milan è lieto di annunciare di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive di Zlatan Ibrahimović. L’attaccante svedese ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2023 e continuerà a indossare la maglia rossonera numero 11″.

Milan RinnovoIbra Comunicato

Ibra per questa stagione percepirà una parte fissa molto più bassa rispetto a quella della scorsa stagione (7 milioni).

Si parla di circa 1 milione, 1 milione e mezzo di euro a cui ovviamente verranno aggiunti tutti i bonus legati alle presenze e ai vari traguardi che il giocatore raggiungerà, sia personali che di squadra.

Zlatan ora potrà tranquillamente concentrarsi sul proprio recupero dopo l’intervento al crociato del ginocchio sinistro, la data per il suo ritorno non è precisa, però, non sembrerebbe essere prima dell’inizio del 2023.

Il Milan ovviamente non metterà fretta al giocatore e adotterà ogni mezzo di cautela per permettergli un rientro sereno senza rischi di ricadute.

Tatiana Digirolamo