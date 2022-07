Milan-San Siro, entusiasmo da Scudetto: solo pochi abbonamenti disponibili

Nonostante il calciomercato rossonero stia viaggiando a rilento, l’entusiasmo di tutti i tifosi milanisti continua ad andare a mille. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, per San Siro sono già stati venduti 39 mila abbonamenti. Pochi, pochissimi, dunque, quelli ancora disponibili, che si aggirano intorno ai 1000.

Bisogna affrettarsi! Una volta raggiunto il tetto massimo di 40 mila, chi non avrà ancora messo le mani su un abbonamento, rimarrà a bocca asciutta.

San Siro Milan abbonamenti

Nelle scorse stagioni, il Milan ha ricevuto una spinta costante e formidabile dai propri tifosi, elementi fondamentali per la conquista delle ultime grandi imprese milaniste, tra cui il diciannovesimo Scudetto. Un tifo sfrenato che non accenna a placarsi in vista del prossimo campionato.

Ora, la palla passa alla dirigenza. Non rimane che attendere i prossimi colpi di mercato di Maldini e Massara – De Ketelaere, Ziyech, Sanches e Tanganga su tutti – per tenere accesso l’entusiasmo di tutti i tifosi e continuare, così, a sognare in grande.

Thomas Raiteri