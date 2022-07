Sei qui: Home » Copertina » Milan, se non arriva Tanganga pronta l’alternativa: il nome!

La dirigenza rossonera continua il suo lavoro in ambito di mercato per cercare di rafforzare la rosa da dare a disposizione di mister Stefano Pioli per la prossima stagione.

Dopo l’arrivo di Divock Origi, in attacco, gli obiettivi restano un centrocampista offensivo, Charles De Ketelaere il pallino fisso, e un difensore.

Il sogno in difesa era Sven Botman, da tempo, ma l’olandese è sfumato ed è approdato al Newcastle. Adesso, i rossoneri puntano tutto su Japhet Tanganga, roccioso difensore classe ’99 del Tottenham.

Come sottolineato già stamattina, c’è distanza con gli Spurs sulla trattativa, così Maldini e Massara hanno scelto la vera alternativa al al difensore inglese.

Infatti, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il piano B sarebbe Evan Ndicka, 22 anni, francese dell’Eintracht Francoforte.

Evan Ndicka, GettyImages

Nella passata stagione, il difensore ha collezionato trentadue presenze e quattro gol in Bundesliga.

La cosa interessante è che andrà in scadenza di contratto nel giugno 2023, “un termine che non permette al club tedesco di avanzare richieste troppo elevate”, scrive la rosea.

Il Milan sonda il terreno, ma sembra che in difesa ormai tutto ruoti intorno a Tanganga e Ndicka.