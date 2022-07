Milan, senti Origi: “Chi mi ha spinto a scegliere il Milan”

Divock Origi si è ufficialmente presentato al popolo rossonero. Nella conferenza stampa tenuta oggi, l’attaccante belga ha rivelato tanti particolari che lo hanno spinto a scegliere di vestire la maglia del Milan.

Tra tutti sicuramente Maldini e Massara sono stati fondamentali per le sue scelte. Origi ha infatti raccontato di come i due dirigenti rossoneri lo abbiano fin da subito fatto sentire importante in un progetto a lungo termine. L’obiettivo del Milan è quello di tornare competitivo anche in Europa ed Origi non sente alcuna pressione, si è definito pronto a dare il massimo con questa maglia.

Origi Milan Conferenza

Queste le sue parole a riguardo:

“Maldini e Massara sono stati decisivi per la mia scelta, Paolo è nella hall of fame del calcio. Mi hanno trasmesso ambizione e passione, sono molto grato. Stanno costruendo qualcosa di molto importante, dall’esterno si vede. Sono grato di essere stato scelto da una società del genere, sono onorato di avere come guida dei manager che hanno questa passione e mi consentiranno di esprimermi al meglio“.