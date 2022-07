Da Origi a Pobega: la situazione infortuni in casa Milan

Il Milan Campione d’Italia è partito, forse, un po’ con il freno a mano tirato: la sconfitta di ieri contro il modesto ZTE (partita finita 3-2) ha fatto suonare i primi campanelli d’allarme. Tutto assolutamente nella norma se pensiamo che si tratta dei primi impegni stagionali, ma certamente i ragazzi di mister Stefano Pioli sono obbligati a cambiare marcia prima possibile.

Milan situazione infortuni

Dopo la sconfitta di ieri in terra d’Ungheria, il Diavolo è volato in Austria – più precisamente a Villach – dove sosterà in ritiro per qualche giorno e preparerà la gara amichevole contro il Wolfsberger. Nel frattempo è necessario sempre un occhio di riguardo all’infermeria.

Buone notizie, in tal senso, arrivano da Bakayoko: il centrocampista, come riporta Gazzetta.it, dopo aver saltato il match contro lo ZTE ha ripreso ad allenarsi regolarmente in gruppo. Pobega, invece, rientrato a Milano quest’estate, è stato costretto a fermarsi per un risentimento alla coscia sinistra.

Discorso a parte per Divock Origi, arrivato al Milan da infortunato e che sta proseguendo in questi giorni il suo allenamento personalizzato. L’obiettivo del centravanti ex Liverpool è quello di tornare a disposizione quanto prima.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI