Idea Milan, sondaggio con il Gremio: il nuovo centrocampista può arrivare dal Brasile

In pieno ritiro pre stagionale, il Milan non perde tempo e getta le basi per la prossima stagione, quando la competizione con le altre squadre si farà sentire sempre di più.

Vincere è difficile, ma ancora più complicato e vincere ancora, e i rossoneri, come testimoniato da Olivier Giroud durante la presentazione alla stampa del suo libro, lo sanno benissimo.

IL MERCATO

La società, ormai da tempo, si muove infatti spedita sul mercato, perché c’è la voglia di rinforzare al meglio la rosa prima dell’inizio del campionato, al via il 13 agosto.

Uno dei reparti messi sotto la lente d’ingrandimento da parte del club è sicuramente il centrocampo, dove l’obiettivo nel mirino resta Renato Sanches.

Renato Sanches Milan Calciomercato

Nonostante l’arrivo del giocatore sembrasse fatto, la trattativa si è poi complicata per via dell’inserimento nella corsa del Paris Saint-Germain.

LE ULTIME

Per questo motivo, il Milan ha iniziato a guardarsi intorno, vagliando le possibili alternative al portoghese, e tra i profili accostati al club c’è anche quello del giovane Gabriel Silva, che milita nel Gremio.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di TUTTOmercatoWEB.com, nelle scorse settimana la dirigenza avrebbe effettuato un primo sondaggio per il brasiliano, su cui resta vigile anche l’Ajax.

Il giocatore ha un contratto fino al 2025, e almeno per il momento pare che non siano arrivate proposte ufficiali alla squadra di appartenenza.

Gabriella Ricci