Lo Spezia vuole tre giocatori del Milan: risposta a sorpresa di Maldini

Lo Spezia può tornare a fare mercato. Dopo che il Tas di Losanna ha accolto il ricorso presentato dal club, la società ligure, a cui era stato imposto dalla Fifa il blocco del mercato per quattro sessioni, dal 1° luglio ha riniziato a muoversi sul banco delle trattative.

Dopo l’addio di Thiago Motta e l’arrivo in panchina di Gotti, la dirigenza sta iniziando a valutare i primi profili per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le “aquile” avrebbero messo gli occhi su 3 giocatori del Milan: Mattia Caldara, Daniel Maldini e Marko Lazetic.

Caldara Milan Spezia

Il più indiziato a lasciare i rossoneri a titolo definitivo è proprio Caldara: rientrato dal prestito al Venezia, il difensore viene considerato ormai fuori dai piani della società. Per Daniel Maldini, invece, negli scorsi giorni si è parlato di un forte interesse dell‘Hellas Verona. Il Milan sarebbe disposto a lasciarlo partire in prestito secco, così come Lazetic.

Secondo il quotidiano sportivo torinese, inoltre, Maldini e Massara avrebbero espresso allo Spezia l’interesse di avere l’opzione su due giovani interessanti della squadra ligure: Jakub Kiwior, centrocampista classe 2000 e Kelvin Amian, terzino destro classe 2002.