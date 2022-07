Sei qui: Home » Calciomercato Milan » Milan, stretta per Tanganga: cosa manca per l’arrivo del centrale

Il mercato deve accelerare assolutamente sul mercato. I campioni d’Italia, hanno bisogno urgente di un rinforzo sulla trequarti, uno in mediana, ed un centrale difensivo. Se per De Ketelaere si fatica a trovare la cifra giusta e la trattativa per Renato Sanches, stenta a decollare.

Negli ultimi giorni però il Milan ha accelerato per Tanganga. Il centrale inglese del Tottenham aspetta il sì i Campioni d’Italia ma non potrà farlo a lungo. Molto dipende anche dalla trattativa per il trequartista del Bruges che tiene sotto scacco il mercato rossonero. Con l’entourage di Tanganga il Milan si sarebbe dato una scadenza entro il prossimo weekend. Le sensazioni sono positive e filtra ottimismo da entrambe le parti. Tanganga vuole il Milan ed il Milan vuole Tanganga, resta da capire come il Milan concentrerà le proprie forze sul mercato, con De Keteleare che sta impegnando molto il club rossonero nelle ultime settimane. Da tempo c’è l’accordo con il centrale inglese, resteranno da limare gli ultimi dettagli col Tottenham per un prestito con diritto di riscatto fisso tra i 17 e i 20 milioni.