Milan, svolta clamorosa nella trattativa per De Ketelaere: “Si sono rassegnati!”

Gianluca Di Marzio, intervenuto come di consueto in diretta su Sky Sport a “Calciomercato – L’Originale”, ha parlato del mercato del Milan e delle trattative per Hakim Ziyech e Charles De Ketelaere. Queste le sue parole:

“Il Milan sapeva che Ziyech avrebbe trattato il suo futuro da solo e che si sarebbe allontanato dall’agenzia che lo ha accompagnato ed assistito per 12 anni. In questo momento non ci sono problemi con il giocatore. I rossoneri continuano a trattare con il Chelsea per cercare l’intesa sulla formula.

Calciomercato Milan, De Ketelaere, richiesta

Per De Ketelaere c’è ancora un po’ di distanza con il Club Brugge, ma la notizia positiva per i rossoneri è che il Leeds si sta rassegnando ed è pronto a tirarsi indietro dalla trattativa perché ha capito che il calciatore vuole solo il Milan. Ora sta ai rossoneri fare il rilancio giusto. Inoltre la stellina del belga e i suoi agenti, durante i colloqui con Maldini e Massara, hanno spinto molto per avere garanzie di un impiego frequente durante il corso della stagione”.