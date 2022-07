Coppa Italia 2022/23, svelato il tabellone: il cammino del Milan

La Lega Serie A, sul proprio sito ufficiale, ha diramato il tabellone della Coppa Italia 2022/2023. Il Milan di Stefano Pioli, fermatosi in semifinale la scorsa stagione, proverà a conquistare un trofeo che nella Milano rossonera manca ormai dal 2003.

La formazione guidata dal tecnico parmense, essendosi classificata tra le prime otto in Serie A, entrerà a far parte della competizione dagli ottavi di finale. Turno nel quale il Milan potrebbe affrontare Lecce o Torino, in alternativa una sorpresa proveniente dalla Serie B.

Milan Coppa Italia

Ai quarti di finale invece la situazione potrebbe diventare più complessa, infatti il Diavolo nel proprio cammino potrebbe incontrare la Fiorentina. Mentre in caso di semifinale le più accreditate a raggiungere i rossoneri sembrerebbero Roma e Napoli.

Nell’ipotesi in cui il Milan dovesse tornare in finale (l’ultima volta nel 2018) tra le possibili avversarie potrebbero esserci Inter e Juventus, oltre ad Atalanta e Lazio. Dopo lo Scudetto, mister Pioli potrebbe riportare in quel di Milanello anche un altro trofeo.