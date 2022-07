Milan-Udinese, Silvestri è già carico: che elogio a Maignan!

Il portiere dell’Udinese, Marco Silvestri, pensa già alla prima giornata di Serie A, prevista per il 13 agosto alle 18:30, a San Siro contro il Milan.

In una breve intervista ai microfoni del canale ufficiale del club bianconero ha parlato anche del confronto con il miglior portiere dello scorso campionato, Mike Maignan:

“Contro il Milan sfideremo i campioni in carica in un San Siro pieno: sarà un inizio col botto, speriamo di star bene fisicamente ed arrivare al 100% per iniziare bene la stagione. Sarà un bel confronto con Maignan, è un grande portiere. Lo ha dimostrato lo scorso anno salvando il Milan in certe situazioni che potevano essere complicate, con una, massimo due parate in una partita decisive per il risultato, come deve fare un grande portiere. Si è meritato il premio di miglior portiere dell’anno. Lui e Ospina sono stati i due portieri più decisivi“.

L’Udinese proverà subito a tentare il colpo grosso in un San Siro stracolmo nonostante l’inizio così anticipato della Serie A, causa Mondiale in Qatar, a prima di ferragosto.