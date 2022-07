Sei qui: Home » Copertina » In difficoltà al PSG, offerto un campione in prestito al Milan!

Il calciomercato estivo sta entrando nella sua fase più calda, con tante trattative che improvvisamente prendono corpo. Anche il Milan è molto attivo, con Maldini e Massara alla ricerca dei tasselli giusti da inserire in rosa.

I rossoneri sono alla ricerca di centrocampisti, sia per sostituire Kessié passato al Barcellona, che per potenziare la trequarti. E proprio in tal senso arrivano interessantissime novità di calciomercato. Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, nel corso del programma “Calciomercato l’Originale”, ai rossoneri sarebbe stata fatta una proposta parecchio allettante.

FOTO: Getty – Georginio Wijnaldum Psg

Georginio Wijnaldum via dal Psg? Proposto al Milan

Al Milan, infatti, pare sia stato offerto Georginio Wijnaldum, centrocampista offensivo olandese arrivato la scorsa stagione al PSG a parametro zero, dopo un ciclo al Liverpool che l’ha consacrato tra i migliori giocatori d’Europa. Complice la concorrenza e le tante difficoltà della squadra, la stagione di Wijnaldum è stata decisamente sottotono. In totale sono state 38 le presenze stagionali (non tutte da titolare) condite tra 3 reti e 3 assist, il tutto unico a prestazioni non esaltanti.

Per questi motivi il calciatore sta cercando una nuova sistemazione e il Milan, che è alla ricerca di centrocampisti proprio con le sue caratteristiche, potrebbe essere la soluzione ideale. La dirigenza rossonero sta ragionando sul da farsi, anche se lo stipendio da oltre 9 milioni l’anno rallenta l’affare. Qualora però il PSG proponesse un prestito con partecipazione sul pagamento dell’ingaggio, allora la trattativa potrebbe seriamente scaldarsi.