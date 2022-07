Milan, Ziyech come Lukaku? Scelta a sorpresa del giocatore!

Attraverso un post su Instagram, Hakim Ziyech ha annunciato la separazione dall’agenzia olandese Nakhli Mondial che lo rappresentava da 12 anni. Questo il comunicato del calciatore:

Ziyech, futuro, calciomercato Milan

“Ho raggiunto un punto nella mia vita in cui sento che è il momento giusto per me di prendere il pieno controllo del mio futuro professionale. Voglio che le trattative e le decisioni sulla mia carriera siano fatte da me. Quindi, andando avanti, io e il mio team, insieme ai nostri rappresentanti legali, gestiremo il lato commerciale delle cose. L’interesse professionale dovrebbe essere diretto alle informazioni di contatto nella mia bio. Rimango incredibilmente grato per il vostro continuo supporto”.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter, il calciatore gestirà il suo futuro da solo, così come accaduto con il suo amico Romelu Lukaku, visto che è destinato a lasciare il Chelsea in questa sessione di mercato, con il Milan che, a questo punto, continua ad essere sempre più fiducioso in merito alla buona riuscita della trattativa.