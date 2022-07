Il Milan fa sul serio per Ziyech: prima offerta ufficiale al Chelsea!

Uno degli obiettivi del Milan per la trequarti è Hakim Ziyech del Chelsea. Secondo il giornalista britannico Simon Phillips, il Milan avrebbe già formulato la prima offerta ufficiale al Chelsea. Questa dovrebbe prevedere un prestito oneroso da 5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 20.

La distanza tra i rossoneri e il Chelsea non sembra essere troppo ampia. Secondo l’indiscrezione i Blues vorrebbero alzare la cifra dell’obbligo a 25 milioni di euro. Con il passare dei giorni sta aumentando la fiducia di Maldini e Massara per il trasferimento.

Hakim Ziyech, Chelsea (Photo by Getty Images)

Ziyech è un profilo che può servire al Milan per fare il salto di qualità sulla trequarti. La sua esperienza internazionale può essere fondamentale per il percorso in Champions League. L’obiettivo europeo del club, il prossimo anno, sarà raggiungere almeno la fase ad eliminazione diretta.

Nella scorsa stagione ha realizzato 8 gol e 6 assist in 44 presenze, tra tutte le competizioni. Arrivato a Londra nell’estate del 2020 non ha reso come sperato. La sua tecnica, tuttavia, non è mai stata messa in discussione.